Провидиця баба Люба допомагає кожному, хто не розуміє, що відбувається в його житті. Всьому є пояснення, а також передумови, які призводять до біди. Нова історія ― про розлучення близнюків і те, чому не можна їх розділяти.

Валентина вже п’ять років працювала нянею в матері-одиначки Марини Сидоренко. Жінка багато часу проводила на роботі і їздила у відрядження, тож Валентина жила в неї і доглядала шестирічну Аню. Валентину Миколаївну непокоїла вигадана подруга дівчинки. Тому жінка вирішила поїхати до Бабусі по допомогу.

«А де друга річ? Вони ж були у парі. Знай, якщо розбивається одна з парних речей, то другу треба теж викинути. Бо інакше може в домі біда статися…», — зауважила провидиця.

Ба більше, баба Люба розказала, що це не фантазія Ані, а невпокоєний дух за дівчинкою ходить. З ним вона і говорить.

Через кілька днів Аня взагалі зникла, тож Валентина прибігла по допомогу до Сліпої. Та бабуся повідала, що маленьку Аню переслідує дух дівчинки, який мститься її матері Тому й хоче назавжди забрати в неї Аню.

Більше на тему: «Сліпа» 52 серія: Близький друг чи недруг

Жінка дізналася від Марини, що ж це за ймовірних дух. Та розповіла їй, що народила близнючок, проте одна дитина була хворою, тож Марина відмовилася від неї, адже навряд чи змога би двох поставити на ноги.

Бабуся Люба порадила провести ритуал, який допоміг би відпустити духа. Аню знайшли, а мати попросила вибачення у померлої дитини. Провидиця завжди каже, що між близнюками існує тісний зв’язок. І якщо нашкодити одному, то інший це неодмінно відчує. І ще бабуся застерігає: якщо розбивається одна з парних речей, то другу краще теж викинути, аби в родині не сталося лиха.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ