Провидица баба Люба помогает каждому, кто не понимает, что происходит в его жизни. Всему есть объяснение, а также предпосылки, которые приводят к беде. Новая история ― о разлучении близнецов и о том, почему нельзя их разделять.

Валентина уже пять лет работала няней у матери-одиночки Марины Сидоренко. Женщина много времени проводила на работе и ездила в командировки, поэтому Валентина жила у нее и ухаживала за шестилетней Анечкой. Валентину Николаевну беспокоила вымышленная подруга девочки. Поэтому женщина решила приехать к Бабушке за помощью.

«А где вторая вещь? Они были в паре. Знай, если разбивается одна из парных вещей, то вторую следует тоже выбросить. Иначе может в доме беда случиться…», — отметила провидица.

Более того, баба Люба рассказала, что это не фантазия Анечки, а тревожный дух за девочкой ходит. С ним она и говорит.

Спустя несколько дней Аня вообще исчезла, поэтому Валентина прибежала за помощью к Слепой. И бабушка поведала, что маленькую Анечку преследует дух девочки, который мстит ее матери. Поэтому и хочет навсегда забрать у нее Аню.

Больше по теме: «Слепая» 52 серия: Близкий друг или недруг

Женщина узнала от Марины, кто это может быть. Та рассказала ей, что родила близнецов, однако один ребенок был больной, поэтому Марина отказалась от него, ведь не имела возможности поставить двоих детей на ноги.

Бабушка Люба посоветовала провести ритуал, который помог бы отпустить духа. Анечку нашли, а мать попросила прощения у умершего ребенка. Провидица всегда говорит, что между близнецами существует тесная связь. И если навредить одному, то другой это обязательно почувствует. И еще бабушка предостерегает: если разбивается одна из парных вещей, то вторую лучше тоже выбросить, чтобы в семье не случилось беды.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ