«Сліпа» 52 серія: Близький друг чи недруг

У новій серії серіалу «Сліпа» провидиця бабуся Люба допомогла жінці Людмилі розібратися у неймовірно закрученій історії, оповитій темрявою. Хто насправді винен у загибелі її чоловіка, та чи загинув він узагалі?

Рік тому Людмилин чоловік Андрій загинув. У нього був серйозний бізнес із торгівлі електронною технікою. Щоб закупити велику партію комп’ютерів, він позичив гроші у, як з’ясувалося згодом, дуже сумнівних людей. Але під час перевезення фури з товаром зникли ― їх викрали. Андрій потрапив у скрутну ситуацію, борг віддати не спромігся, і бандити його вбили – втопили у річці. Коли минулої ночі Людмила побачила вдома привида покійного чоловіка, то дуже налякалась. І вирішила звернутися до провидиці.

«Я зараз твого чоловіка не чую. Але відчуваю, що брат його ― не той, кого із себе вдає. Не довіряй йому. Припини будь-які стосунки. Інакше втратиш дочку», — сказала бабуся Люба.

Слова Сліпої спочатку не йшли Людмилі з голови. Адже після смерті чоловіка саме Сергій — Андріїв брат — став опорою і підтримкою для неї з донькою. Йому навіть доводилося жити на два будинки, адже він багато працював, допомагаючи Людмилі з бізнесом. Сергій був доброзичливим і надійним другом. Зрештою жінка вирішила, що застереження бабусі безглузді і безпідставні.

Та одного дня донька побачила, як Сергій робить пропозицію Людмилі, і втекла. Жінка всю ніч шукала Настю у знайомих і друзів, уранці звернулася до поліції. Але безрезультатно. Людмила була змушена визнати, що справдилися бабусині слова: якщо вона не розірве будь-які стосунки з Сергієм, то втратить дочку.

Більше на тему: «Сліпа» 51 серія: Чому не можна брати знайдені гроші

Згодом події розгорнулися так, що Андрій виявився живим. Протягом цілого року він переховувався у власній квартирі.

«Людочко, пробач мені, але я був змушений тоді, рік тому… померти. Тобто, я інсценував власну смерть. Грошей у мене не було, товару теж, мені погрожували, погрожували, що і вас із Настею вб’ють. Отже, іншого виходу, як зникнути, я не мав. Щоб відвести від вас загрозу. Це все Сергій вигадав», — розповів чоловік.

Бабуся допомогла Людмилі з’ясувати, де перебувають її чоловік і донька, а також розібратися, чого вартий їхній «захисник» – Сергій. Андрій і Настя повернулися додому, і тепер вони щасливі всі разом. Провидиця нагадує: якщо перед людиною стоїть проблема вибору, вона повинна сама ухвалювати рішення, а не довіряти свій вибір комусь іншому. Бо інакше її буде легко підкорити чужій волі.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ