«Слепая» 52 серия: Близкий друг или недруг

В новой серии сериала «Слепая» провидица бабушка Люба помогла женщине Людмиле разобраться в невероятно закрученной истории, покрытой мраком. Кто виновен в гибели ее мужа, и погиб ли он на самом деле?

Год назад муж Людмилы Андрей погиб. У него был серьезный бизнес по торговле электронной техникой. Чтобы закупить большую партию компьютеров, он одолжил деньги у, как выяснилось впоследствии, весьма сомнительных людей. Но при перевозке фуры с товаром исчезли — их украли. Андрей попал в трудную ситуацию, долг отдать не смог, и бандиты его убили — утопили в реке. Когда прошлой ночью Людмила увидела дома призрака покойного мужа, то очень испугалась. И решила обратиться к провидице.

«Я сейчас твоего мужа не слышу. Но чувствую, что брат его — не тот, за кого себя выдает. Не верь ему. Прекрати любые отношения. Иначе потеряешь дочь», — сказала бабушка Люба.

Слова Слепой сначала не выходили из головы Людмилы. Ведь после смерти мужа именно Сергей — брат Андрея — стал опорой и поддержкой для нее с дочкой. Ему даже приходилось жить на два дома, ведь он много работал, помогая Людмиле с бизнесом. Сергей был доброжелательным и надежным другом. В конце концов женщина решила, что предостережения бабушки нелепые и необоснованные.

Но однажды дочь увидела, как Сергей делает предложение Людмиле, и убежала. Женщина всю ночь искала Настю у знакомых и друзей, утром обратилась в полицию. Но безрезультатно. Людмила была вынуждена признать, что исполнились слова бабушки: если она не разорвет любые отношения с Сергеем, то потеряет дочь.

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Впоследствии события развернулись так, что Андрей оказался живым. В течение целого года он скрывался в собственной квартире.

«Людочка, прости меня, но я был вынужден тогда, год назад… умереть. То есть, я инсценировал собственную смерть. Денег у меня не было, товара тоже, мне угрожали, угрожали, что и вас с Настей убьют. Поэтому другого выхода, как исчезнуть, у меня не было. Чтобы отвести от вас угрозу. Это все Сергей придумал», — рассказал мужчина.

Бабушка помогла Людмиле выяснить, где находятся ее муж и дочь, а также разобраться, чего стоит их «защитник» — Сергей. Андрей и Настя вернулись домой, и теперь они счастливы вместе. Ясновидящая напоминает: если перед человеком стоит проблема выбора, он должен сам принять решение, а не доверять свой выбор кому-то другому. Иначе его будет легко подчинить чужой воле.

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