Сьогодні, 4 червня, о 18:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 36 випуск психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушать у гості до останньої з конкуренток — мами-касирки Альони. Жінка вважає себе справжньою зіркою і намагається пробитися у великий шоубіз. Проте в прагненні прославитися вона геть забула про свого сина. Що їй порекомендує ведучий проєкту Дмитро Карпачов, і чи прислухається до його порад мама-касирка? Усі подробиці — в матеріалі.

Сьогодні учасниці вирушать у гості до останньої конкурентки: народної мами-касирки Альони. Ще на знайомстві жінка розповіла про те, що вважає себе справжньою зіркою. Вона брала участь у кількох телевізійних проєктах. Альона мріє, що одного прекрасного дня зустріне продюсера, який перетворить її на знаменитість світового масштабу.

Однак в останній день проєкту учасниці побачили зовсім іншу картину…

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У 36 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Чому Альона не запросила конкуренток до себе додому?

Що насправді думає син Альони про мамині таланти?

Чому мама-касирка не живе зі своїм сином?

Чи зуміє Дмитро Карпачов достукатися до Альони і пояснити їй, що вона робить не так?

Хто з учасниць залишить проєкт ще до фіналу?

Хто отримає звання Супермами?

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