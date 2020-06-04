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36 выпуск проекта «Супермама» от 04.06.2020: Как на самом деле живет народный кассир города Киева Алена?

04.06.2020

Сегодня, 4 июня, в 18:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 36 выпуск психологического реалити «Супермама». Участницы отправятся в гости к последней из конкуренток маме-кассиру Алене. Женщина считает себя настоящей звездой и пытается пробиться в большой шоубиз. Но в стремлении прославиться она напрочь забыла о своем сыне. Что ей порекомендует ведущий проекта Дмитрий Карпачев, и прислушается ли к его советам мама-кассир? Все подробности в материале. 

супермама

Сегодня участницы отправятся в гости к последней конкурентке  — народной маме-кассиру Алене. Еще на знакомстве женщина рассказала о том, что считает себя настоящей звездой. Она принимала участие в нескольких телевизионных проектах. Алена мечтает, что в один прекрасный момент ее встретит продюсер и превратит в знаменитость мирового масштаба. 

Однако в последний день проекта участницы увидели совсем другую картину… 

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В 36 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

  • Почему Алена не пригласила конкуренток к себе домой?
  • Что на самом деле думает сын Алены о талантах мамы?
  • Почему мама-кассир не живет со своим сыном?
  • Сумеет ли Дмитрий Карпачев достучаться до Алены и объяснить ей, что она делает не так?
  • Кто из участниц покинет проект еще до финала?
  • Кто получит звание Супермамы?

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