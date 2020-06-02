5 червня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 3 сезону романтичного проєкту «Наречена для тата», де самотні татусі намагатимуться побудувати нову міцну сім’ю. Виробництвом реаліті займається студія Анни Калини. Про те, що нового побачать глядачі в 3 сезоні і які складнощі виникали під час зйомок, читайте в нашому матеріалі.

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Як відбувався кастинг учасників? За яким принципом ви обирали татусів і мам? Розкажіть детальніше про тест на сумісність.

Цього року в нас була рекордна кількість заявок. І рекордна кількість героїв у сезоні – 8 самотніх татусів і 8 наречених!

Усі потенційні учасники проходять особливий тест на сумісність – це близько сотні запитань про характер, цінності, принципи виховання дітей і, звичайно, про переваги у виборі партнера. Ті чоловік і жінка, чиї анкети збіглися більш ніж на 70 відсотків, стають парою! Тобто, потенційно вони дуже добре підходять одне одному в партнери. Але чи вийде у них побудувати стосунки на практиці – ви побачите в проєкті!

З якими складнощами доводилося стикатися? З чим було найважче працювати під час зйомок проекту?

Мабуть, найскладніше було з нашими головними героями – татами. Всі вони – серйозні відповідальні чоловіки, з купою турбот і запитань у голові. Багато хто з них уже сто років не був на побаченні. А тут, уявіть, не тільки незнайома наречена приїжджає, але й знімальна група навколо, камери! І наші татусі ніяковіли, розгублювалися. На щастя, тривало це недовго, через кілька днів камери вже не привертали нічиєї уваги.

Чи складно було працювати з дітьми? Як вони реагували на нових мам? На камеру?

Ну, якщо не брати до уваги двох дітей – одного маленького хлопчика, який заганяв усю знімальну групу, і одного шкодливого підлітка, – з іншими було нескладно. Вони швидше за всіх адаптувалися до зйомок.

Інша справа, як діти зустрічали наречених, – по-різному. Від миттєвої симпатії до неприйняття. Але ми ж знімаємо реаліті, і тому намагалися максимально зайняти позицію спостерігача. Психологи втручалися тільки тоді, коли необхідно було допомогти дитині впоратися зі стресом.

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Ви допомагали нареченим вирішувати питання з відпусткою? Адже вони протягом цілого місяця були на зйомках.

Двох наречених нам довелося навіть відпрошувати у начальства! Адже за правилами проєкту, наречена повинна приїхати до тата на цілий місяць, найчастіше – це в іншому місті. Інші наречені пристосувалися працювати віддалено. Одна з них – дизайнерка – встигла навіть два проєкти реалізувати!

У другому сезоні деяким нареченим доводилося стикатися з відвертим негативом на свою адресу з боку дочок (пам’ятаєте історію Вікторії Гончаренко?). Хто допомагає учасницям справлятися зі стресом?

Як я вже сказала, під час зйомок у нас обов’язково присутні психологи. І вони допомагають героям швидше адаптуватися і освоїтися в умовах знімального процесу. А ось у природні емоції, в те, як люди будують стосунки, як конфліктують або йдуть на компроміс, ми в жодному разі не втручаємося! Тут все наживо.

А знімальна група звертається по допомогу до психологів? Чи були прецеденти?

Якось один мій колега, телевізійний психолог, сказав, що всім працівникам ТВ треба періодично ходити до психолога. У нас, і правда, багато стресів на роботі, бувають і форс-мажори, і тривалі відрядження. Хочу подякувати нашим чудовим психологам, вони підтримували не тільки героїв, а й знімальну групу!

Та загалом, незважаючи на всі складнощі, ми знімали «Наречену для тата»-3 з великою любов’ю. І я думаю, глядачі це відчувають.

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