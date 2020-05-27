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«Наречена для тата»: Чому глядачам варто подивитися 3 сезон романтичного проєкту

27.05.2020

5 червня на телеканалі СТБ стартує 3 сезон романтичного шоу «Наречена для тата», де самотні татусі спробують знайти своє кохання та побудувати дружну й міцну сім’ю. Цьогоріч на телеглядачів чекає набагато більше романтики, одкровень і зізнань героїв. Так чому ж варто подивитися новий сезон проєкту? Відповідь знайдете в матеріалі.

наречена

Чому варто дивитися романтичний проєкт «Наречена для тата»-3

  • Третій сезон — рекордний за кількістю учасників. Відразу 8 харизматичних та успішних холостяків будуватимуть стосунки в проєкті. Але скільки з них насправді зустрінуть своє кохання, та які приголомшливі подробиці чекають на глядача в новому сезоні?
  • Також у третьому сезоні реаліті візьмуть участь рекордна кількість дітей — 18.
  • Вперше за три сезони в проєкт звернулася колишня дружина одного з героїв, щоб допомогти йому знайти свою другу половинку.
  • Серед неодружених у реаліті візьмуть участь мільйонер, боксер, підприємець та інші успішні й цікаві герої.
  • У третьому сезоні глядачі побачать справжні одкровення, скандальні історії, конфлікти, в яких діти учасників будуть категорично проти наречених. 
  • Та головне: в цьому сезоні нас також чеках хепі-енд.

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Не пропустіть 5 червня прем’єру 3 сезону романтичного реаліті «Наречена для тата».

Video: «Наречена для тата»: Чому глядачам варто подивитися 3 сезон романтичного проєкту

Наречена для тата: Чому глядачам варто подивитися 3 сезон романтичного проєкту. Ще більше одкровень і романтики

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