«Наречена для тата»: Почему зрителям стоит посмотреть 3 сезон романтического проекта
27.05.2020
5 июня на телеканале СТБ стартует 3 сезон романтического шоу «Наречена для тата», где одинокие папы попытаются найти свою любовь и построить дружную крепкую семью. В этом году телезрителей ждет намного больше романтики, откровений и признаний героев. Так почему же стоит посмотреть новый сезон проекта? Ответ найдете в этом материале.
Почему стоит смотреть романтический проект «Наречена для тата»-3:
- Третий сезон — рекордный по количеству участников. Сразу 8 харизматичных и успешных холостяков будут строить отношения в проекте. Но сколько из них в действительности встретят свою любовь? И какие шокирующие подробности ждут зрителя в новом сезоне?
- Также в третьем сезоне реалити примут участие рекордное количество детей — 18.
- Впервые за три сезона в проект обратилась бывшая жена одного из героев, чтобы помочь ему найти свою вторую половинку.
- Среди холостяков в реалити примут участие миллионер, боксер, предприниматель и другие успешные и интересные герои.
- В третьем сезоне зрители увидят откровения, скандальные истории, настоящие конфликты, в которых дети участников будут категорически против невест.
- Но самое главное: в этом сезоне нас тоже ждет хеппи-энд!
Не пропустите 5 июня премьеру 3 сезона романтического реалити «Наречена для тата».
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Video: «Наречена для тата»: Почему зрителям стоит посмотреть 3 сезон романтического проекта
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