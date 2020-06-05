Анна Калина рассказала о том, что нового зрители увидят в 3 сезоне реалити «Наречена для тата»

5 июня на телеканале СТБ состоится премьера 3 сезона романтического проекта «Наречена для тата», где одинокие папы пытаются построить новую крепкую семью. Производством реалити занимается студия Анны Калины. О том, что нового увидят зрители в 3 сезоне и какие сложности возникали во время съемок, читайте в нашем материале.

Больше по теме: Больше необычных свиданий и откровений – Руководитель проекта поделилась подробностями 3 сезона реалити «Наречена для тата»

Как проходил кастинг участников? По какому принципу вы выбирали пап и мам? Расскажите поподробнее о тесте на совместимость.

В этом году у нас было рекордное количество заявок. И рекордное количество героев в сезоне – 8 одиноких пап и 8 невест!

Все потенциальные участники проходят особый тест на совместимость – это около сотни вопросов о характере, ценностях, принципах воспитания детей и, конечно, о предпочтениях в выборе партнера. Те мужчина и женщина, чьи анкеты совпали более чем на 70 процентов, становятся парой! То есть, потенциально это очень хорошо подходящие друг другу партнеры. Но получится ли у них построить отношения на практике – вы увидите в проекте!

Какие сложности встречались на пути? С чем было тяжелее всего работать во время съемок проекта?

Пожалуй, сложнее всего было с нашими главными героями – папами. Все они – серьезные ответственные мужчины, с кучей забот и вопросов в голове. Многие уже сто лет не были на свидании. А тут, представьте, не только незнакомая невеста приезжает, но и съемочная группа вокруг, камеры! И наши папы смущались, терялись. К счастью, длилось это недолго,через пару дней камеры уже не привлекали ничьего внимания.

Было ли сложно работать с детьми? Как они реагировали на новых мам? На камеру?

Ну, если не считать двоих детей – одного маленького мальчика, который загонял всю съемочную группу, и одного постоянно вредничающего подростка, – с остальными было несложно. Они как раз быстрее всех адаптировались к съемкам.

Другое дело, как дети встречали невест – очень по-разному. От моментальной симпатии до неприятия. Но мы же снимаем реалити, и поэтому старались максимально занять наблюдательную позицию. Психологи вмешивались только тогда, когда необходимо было помочь ребенку справиться со стрессом.

Больше по теме: «Наречена для тата»: Почему зрителям стоит посмотреть 3 сезон романтического проекта

Вы помогали решать вопрос невестам с отпуском? Ведь они на протяжении целого месяца были на съемках.

Двоих невест нам пришлось даже отпрашивать у начальства! Ведь по правилам проекта, невеста должна приехать к папе на целый месяц, зачастую – это в другом городе. Другие невесты приспособились работать удаленно. Одна невеста – дизайнер – успела даже два проекта осуществить!

Во втором сезоне некоторым невестам приходилось сталкиваться с откровенным негативом в свой адрес со стороны дочерей (помните историю Виктории Гончаренко?). Кто помогает участницам справляться со стрессом?

Как я уже сказала, во время съемок у нас обязательно присутствуют психологи. И они помогают героям быстрее адаптироваться и освоиться в условиях съемочного процесса. А вот в естественные эмоции, в то, как люди строят отношения, как конфликтуют или идут на компромисс, мы ни в коем случае не вмешиваемся! Здесь все по-живому.

А съемочная группа обращается за помощью к психологам? Были ли прецеденты?

Как-то один мой коллега, телевизионный психолог, сказал, что всем сотрудникам ТВ надо периодически ходить к психологу. У нас, и правда, много стрессов на работе, бывают и форс-мажоры, и длительные командировки. Хочу сказать спасибо нашим чудесным психологам, они поддерживали не только героев, но и съемочную группу!

Но вообще, несмотря на все сложности, мы снимали «Наречену для тата»-3 с большой любовью. И я думаю, зрители это чувствуют.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ