Сьогодні, 1 червня, в ефір телеканалу СТБ вийде 33 випуск психологічного реаліті «Супермама». Боротьбу за заповітне звання розпочинає нова четвірка учасниць: мама-тренерка, ексдружина мільйонера, безглютенова мама і мама-касирка. Котра з цих жінок гідна перемоги, а котра сама зійде з дистанції? Читайте в нашому матеріалі докладніше про кожну учасницю і спробуйте вгадати, хто з мам вразить експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова?

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Мама-тренерка

Аня — мама-тренерка, яка не уявляє свого життя без спорту. Жінка вважає, що всі люди — гарні, але спортсмени — трішечки кращі. Вона виховує у своїх дітях спортивний дух і витривалість, а в її 12-річного сина вже є рельєфний прес.

Ексдружина мільйонера

Ексдружина мільйонера Юля хоче виховати зі своїх дітей майбутню еліту. Вона вважає, що успішні люди не повинні дружити з невдахами. Тому її дочка і син ніколи не навчатимуться у звичайній школі.

Безглютенова мама

Безглютенова мама Іра чітко стежить за здоров’ям своїх дітей, яким не дозволяє їсти шкідливу їжу. Вона вважає, що саме це є запорукою щасливого і здорового майбутнього.

Мама-касирка

Альона називає себе зірковою касиркою міста Києва. Вона бере участь у різноманітних кастингах і прагне у своєму синові також розвивати творчі здібності.

Протягом тижня учасниці ходитимуть одна до одної в гості та оцінюватимуть материнство, хазяйновитість і самореалізацію конкуренток. Але чи всі мами зможуть витримати боротьбу за заповітне звання? І чому одна з учасниць залишить проєкт у фіналі? Дізнайтеся всі подробиці з понеділка по четвер о 18:15 на телеканалі СТБ.

Video: Мама-тренерка, ексдружина мільйонера, безглютенова мама і мама-касирка: учасниці нових випусків проєкту «Супермама» Супермама: учасниці 9 тижні проекту. Мама-тренер, екс-дружина мільйонера, безглютеновая мама і мама-касирка - дізнайтеся більше про учасниць 33, 34, 35 і 36 випусків шоу Супермама на СТБ

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