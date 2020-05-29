Учора закінчився восьмий тиждень психологічного реаліті «Супермама», протягом якого чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання боролися за звання Супермами. У фіналі після бонусних балів ведучого проєкту Дмитра Карпачова перемогу здобула мама-генералісимус Олена. Про те, навіщо вона вирішила взяти участь у реаліті і чи залишилося покарання дітей підвалом, читайте в нашому матеріалі.

Чому вирішили взяти участь у проєкті?

Чесно? Я дуже хотіла отримати консультацію від Дмитра Карпачова стосовно виховання дітей. І ще раніше мені здавалося, що я — недомама, оскільки багато часу приділяю роботі.

Кого з учасниць вважали своєю конкуренткою?

Я людина бізнесу і, побачивши конкурентів, завжди питаю себе: а що можна з цього винести корисного для себе? Мені дуже близькі принципи життя Оксани, хоча на перший погляд вони здаються неземними. Наше з нею спілкування завжди було на теми поліпшення себе. Вона поділилася зі мною технікою заспокоєння емоцій.Тому мені здавалося, що переможе Оксана.

Чи було щось, що ви взяли собі на замітку, побачивши в конкуренток? Може, фішка якась. Чого вас навчили учасниці?

Усе ніяк не наважувалася почати кардинально сортувати сміття. Коли була в школі в Оксани, побачила, що організувати це не так складно. Кілька наочних таблиць і окремі ящики. Нещодавно замовила зручні для сортування ящики і буду впроваджувати хорошу звичку в нашій родині.

Також мені сподобалося, як Олеся безстрашно поєднує кольори в одязі. Після огляду її гардеробу вирішила пошити собі більше яскравих суконь.

І навіть Віка своїм прикладом підтвердила мою теорію про те, що якщо ти «людина-какашка», то хоч би скільки вищих освіт у тебе було, ти нею залишишся.

Після проєкту залишилося у вас покарання підвалом?

Завдяки проєкту ми побачили, який вигляд має збоку така ізоляція, почули думку експерта, наших дітей і переглянули підхід. Найчастіше робимо перерву самі: Богдан іде випити чаю, я йду на пробіжку. А коли повертаємося, діти хочуть продовжувати діалог.

Під час особистої зустрічі з Дмитром Карпачовим ви просили поради, як навчитися домовлятися зі старшим сином. Чи змінилося щось?

Так, змінилося. Я спробувала більше домовлятися і побачила, що домовленість — це не означає перемогти дитини всіма силами, тому що ти мати. Це про паузи, про почути співрозмовника-дитину. Зараз переді мною стоїть тривале завдання — учитися поважати думку старшого сина, як думку дорослого, хоча йому 10 років.

У Кіра вже були переломні етапи у віці, і мені вдавалося вчасно змінити тактику спілкування з ним. Цього разу, можна сказати, я стрибнула в останній вагон. Перестала повчати і почала більше слухати сина. Він побачив, що на його думку зважають, і тепер прагне домовлятися зі мною. Я за те, щоб будь-які зміни починати із себе. Особливо, якщо це стосується твоїх дітей.

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