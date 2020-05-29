Вчера закончилась восьмая неделя психологического реалити «Супермама», в течение которой четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание боролись за звание Супермамы. В финале после бонусных баллов ведущего проекта Дмитрия Карпачева победу одержала мама-генералиссимус Елена. О том, зачем решила принять участие в проекте и осталось ли наказание детей подвалом, читайте в нашем материале.

Почему решили принять участие в проекте?

Честно? Я очень хотела получить консультацию от Дмитрия Карпачева на счет воспитания детей. И еще казалось, что я — недомама, так как много времени уделяю работе.

Кого из участниц считали своей конкуренткой?

Я человек бизнеса и при виде конкурентов всегда задаюсь вопросом: а что можно из этого вынести полезного для себя? Мне очень близки принципы жизни Оксаны, хотя на первый взгляд они кажутся неземными. Наше с ней общение всегда было на темы по улучшению себя. Она поделилась со мной техникой успокоения эмоций. Ее спокойствие заряжает и располагает. Поэтому мне казалось, что победит Оксана.

Было ли что-то, что вы взяли себе на заметку, увидев у конкуренток? Чему вас научили участницы?

Все никак не решалась начать кардинально сортировать мусор. Когда была в школе у Оксаны, увидела, что организовать это не так сложно. Пара наглядных таблиц и отдельные ящики. Недавно заказала удобные для сортировки ящики и буду внедрять хорошую привычку в нашей семье.

Также мне понравилось, как Олеся бесстрашно сочетает цвета в одежде. После осмотра ее гардероба решила пошить себе больше ярких платьев.

И даже Вика своим примером подтвердила мою теорию о том, что если ты «человек-какашка», то сколько бы образований у тебя ни было, ты ею останешься.

После проекта осталось ли у вас наказание подвалом?

Благодаря проекту мы увидели, как выглядит со стороны такая изоляция, услышали мнение эксперта, наших детей и пересмотрели подход. Чаще делаем перерыв сами: Богдан идет выпить чаю, я бегу на пробежку. А когда возвращаемся, дети хотят продолжать диалог.

Во время личной встречи с Дмитрием Карпачевым вы спрашивали совет о том, как научиться договариваться со старшим сыном. Изменилось ли что-то?

Да, изменилось. Я попробовала больше договариваться и увидела, что договоренность — это не значит победить ребенка всеми силами, потому что ты мать. Это про паузы, про услышать собеседника-ребенка. Сейчас передо мной стоит длинная задача — учиться уважать мнение старшего сына, как мнение взрослого, хотя ему 10 лет.

У Кира уже были переломные этапы в возрасте, и мне удавалось вовремя изменить тактику общения с ним. В этот раз, можно сказать, я прыгнула в последний вагон. Перестала поучать и начала больше слушать сына. Он увидел, что с его мнением считаются, и теперь стремится договариваться со мной. Я за то, чтобы любые изменения начинать с себя. Особенно, когда это касается твоих детей.

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