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Мама-тренер, экс-жена миллионера, безглютеновая мама и мама-кассир: участницы новых выпусков проекта «Супермама»

01.06.2020

Сегодня, 1 июня, в эфир телеканала СТБ выйдет 33 выпуск психологического реалити «Супермама». В борьбу за заветное звание вступает новая четверка участниц: мама-тренер, экс-жена миллионера, безглютеновая мама и мама-кассир. Кто из этих женщин достоин победы, а кто самостоятельно сойдет с дистанции? Читайте в нашем материале подробнее о каждой участнице и попробуйте угадать, кто из мам поразит эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева?  

супермама

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Мама-тренер 

Аня мама-тренер, которая не представляет свою жизнь без спорта. Женщина считает, что все люди хороши, но спортсмены немножечко лучше. Она воспитывает в своих детях спортивный дух и выносливость, а у ее 12-летнего сына уже есть очень рельефный пресс. 

супермама

Экс-жена миллионера

Экс-жена миллионера Юля хочет воспитать из своих детей будущую элиту. Она считает, что успешные люди не должны дружить с неудачниками. Поэтому ее дочь и сын никогда не пойдут в обычную школу.

супермама

Безглютеновая мама 

Безглютеновая мама Ира четко следит за здоровьем своих детей, которым не разрешает есть вредную пищу. Она считает, что это залог счастливой и здоровой будущей жизни.

супермама

Мама-кассир 

Алена называет себя звездным кассиром города Киева. Она принимает участия во всевозможных кастингах и стремится в своем сыне также развивать творческие способности. 

супермама

На протяжении недели участницы будут ходить друг к другу в гости и оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию конкуренток. Но все ли женщины смогут выдержать борьбу за звание Супермамы? И почему одна из участниц покинет проект в финале? Узнайте все подробности с понедельника по четверг в 18:15 на телеканале СТБ. 

Video: Мама-тренер, экс-жена миллионера, безглютеновая мама и мама-кассир: участницы новых выпусков проекта «Супермама»

Супермама: участницы 9 недели проекта. Мама-тренер, экс-жена миллионера, безглютеновая мама и мама-кассир - узнайте больше об участницах 33, 34, 35 и 36 выпусков шоу Супермама на СТБ

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