32 випуск проєкту «Супермама» від 28.05.2020: Чому Олеся не зважає на думку доньки-підлітка?
28.05.2020
Сьогодні, 28 травня, о 18:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 32 випуск психологічного реаліті «Супермама». Четвірка київських матусь продовжує боротьбу за першість. І сьогодні жінки вирушать у гості до останньої учасниці — мами-держслужбовиці Олесі. Жінка у свої 37 років живе з мамою. Та чи добре це? Які поради вона почує від ведучого проєкту Дмитра Карпачова і чому категорично буде з ним не згодна. Усі подробиці — в матеріалі.
Сьогодні учасниці вирушать у гості до останньої конкурентки — мами-держслужбовиці Олесі, яка разом із донькою-підлітком живе з мамою. Однак суперниці розкритикують Олесю за це. До того ж їм здасться, що Олеся не впевнена у собі.