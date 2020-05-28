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32 випуск проєкту «Супермама» від 28.05.2020: Чому Олеся не зважає на думку доньки-підлітка?

28.05.2020

Сьогодні, 28 травня, о 18:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 32 випуск психологічного реаліті «Супермама». Четвірка київських матусь продовжує боротьбу за першість. І сьогодні жінки вирушать у гості до останньої учасниці — мами-держслужбовиці Олесі. Жінка у свої 37 років живе з мамою. Та чи добре це? Які поради вона почує від ведучого проєкту Дмитра Карпачова і чому категорично буде з ним не згодна. Усі подробиці — в матеріалі.

супермама

Сьогодні учасниці вирушать у гості до останньої конкурентки — мами-держслужбовиці Олесі, яка разом із донькою-підлітком живе з мамою. Однак суперниці розкритикують Олесю за це. До того ж їм здасться, що Олеся не впевнена у собі.

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У 32 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

  • Чому учасниці вважають, що Олеся повністю залежить від своєї мами?
  • Які огріхи у вихованні дочки-підлітка помітять учасниці?
  • Чому Олеся не зважає на думку своєї дочки щодо захоплень і бажань?
  • Який скандал відбудеться між учасницями на фіналі, і чому троє об’єднаються проти своєї конкурентки?
  • Хто отримає заповітне звання Супермами?

Video: 32 випуск проєкту «Супермама» від 28.05.2020: Чому Олеся не зважає на думку доньки-підлітка?

Супермама 32 випуск: Чому Олеся не зважає на думку дочки-підлітка? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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