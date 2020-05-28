Сегодня, 28 мая, в 18:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 32 выпуск психологического реалити «Супермама». Четверка киевских мамочек продолжает борьбу за первенство. И сегодня женщины отправятся в гости к последней участнице — маме-госслужащей Олесе. Женщина в свои 37 лет живет с мамой. Но так ли это хорошо? Какие советы она услышит от ведущего проекта Дмитрия Карпачева и почему категорически будет с ним не согласна. Все подробности — в материале.

Сегодня участницы отправятся в гости к последней конкурентке — маме-госслужащей Олесе. Она вместе с дочкой-подростком живет с мамой. Однако соперницы раскритикуют Олесю за это. К тому же конкуренткам покажется, что Олеся не уверена в себе.

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В 32 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

Почему участницы считают, что Олеся полностью зависит от своей мамы?

Какие огрехи в воспитании дочери-подростка заметят участницы?

Почему Олеся не считается с мнением своей дочки относительно увлечений и желаний?

Какой скандал произойдет между участницами на финале, и почему трое объединятся против одной конкурентки?

Кто получит заветное звание Супермамы?

Video: 32 выпуск проекта «Супермама» от 28.05.2020: Почему Олеся не считается с мнением дочери-подростка? Супермама 32 выпуск: Почему Олеся не считается с мнением дочери-подростка? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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