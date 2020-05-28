32 выпуск проекта «Супермама» от 28.05.2020: Почему Олеся не считается с мнением дочери-подростка?
28.05.2020
Сегодня, 28 мая, в 18:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 32 выпуск психологического реалити«Супермама». Четверка киевских мамочек продолжает борьбу за первенство. И сегодня женщины отправятся в гости к последней участнице — маме-госслужащей Олесе. Женщина в свои 37 лет живет с мамой. Но так ли это хорошо? Какие советы она услышит от ведущего проекта Дмитрия Карпачева и почему категорически будет с ним не согласна. Все подробности — в материале.
Сегодня участницы отправятся в гости к последней конкурентке — маме-госслужащей Олесе. Она вместе с дочкой-подростком живет с мамой. Однако соперницы раскритикуют Олесю за это. К тому же конкуренткам покажется, что Олеся не уверена в себе.