Сьогодні, 26 травня, о 18:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 30 випуск психологічного реаліті «Супермама». Четвірка учасниць продовжує боротьбу за звання кращої мами. І сьогодні жінки вирушать у гості до мами-генералісимуса Олени, яка розробила авторську систему покарань: якщо її діти грубіянять, вони йдуть у підвал. Як на таку суворість відреагують учасниці, і що про це скаже ведучий проєкту Дмитро Карпачов?

Сьогодні учасниці вирушать інспектувати материнство, хазяйновитість і самореалізацію мами-генералісимуса Олени, яка виховує своїх дітей у строгості. За кожну провину її сини або присідають, або йдуть у підвал.

Конкурентки з усією суворістю проведуть ревізію в будинку Олени. Та як на критику відреагує мама-генералісимус?

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У 30 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Як Олена відреагує на критику щодо чистоти в оселі і протермінованих продуктів у холодильнику?

Чому Олена була змушена покарати своїх синів просто під час зйомок?

Яку небезпечну знахідку виявлять учасниці, спустившись у горезвісний підвал для покарань?

Чому обдарована мама Віка фліртуватиме з чоловіком Олени?

Video: 30 випуск проєкту «Супермама» від 26.05.2020: Як своїх синів карає мама-генералісимус Олена? Супермама 30 випуск: Як своїх синів карає мама-генералісимус Олена? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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