30 выпуск проекта «Супермама» от 26.05.2020: Как своих сыновей наказывает мама-генералиссимус Елена?
Сегодня, 26 мая, в 18:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 30 выпуск психологического реалити «Супермама». Четверка новых участниц продолжает борьбу за звание лучшей мамы. И сегодня женщины отправятся в гости к маме-генералиссимусу Елене, которая разработала авторскую систему наказаний: если ее дети грубят, они отправляются в подвал. Как на такую строгость отреагируют участницы, и что по этому поводу скажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев?
Сегодня участницы отправятся инспектировать материнство, хозяйственность и самореализацию мамы-генералиссимуса Елены, которая воспитывает своих детей в строгости. За каждый проступок ее сыновья либо приседают, либо отправляются в подвал.
Конкурентки со всей строгостью проведут ревизию в доме Елены. Но как на критику отреагирует мама-генералиссимус?
Больше по теме: «Супермама» 29 выпуск: Без врачей и государственной школы — в каких условиях живут дети космической мамы Оксаны
В 30 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:
- Как Елена отреагирует на критику относительно чистоты в квартире и просроченных продуктов в холодильнике?
- Почему Елена была вынуждена наказать своих сыновей прямо во время съемок?
- Какую небезопасную находку обнаружат участницы, спустившись в пресловутый подвал для наказаний?
- Почему одаренная мама Вика будет флиртовать с мужем Елены?
Video: 30 выпуск проекта «Супермама» от 26.05.2020: Как своих сыновей наказывает мама-генералиссимус Елена?
Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ