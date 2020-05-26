Сегодня, 26 мая, в 18:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 30 выпуск психологического реалити «Супермама». Четверка новых участниц продолжает борьбу за звание лучшей мамы. И сегодня женщины отправятся в гости к маме-генералиссимусу Елене, которая разработала авторскую систему наказаний: если ее дети грубят, они отправляются в подвал. Как на такую строгость отреагируют участницы, и что по этому поводу скажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев?

Сегодня участницы отправятся инспектировать материнство, хозяйственность и самореализацию мамы-генералиссимуса Елены, которая воспитывает своих детей в строгости. За каждый проступок ее сыновья либо приседают, либо отправляются в подвал.

Конкурентки со всей строгостью проведут ревизию в доме Елены. Но как на критику отреагирует мама-генералиссимус?

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В 30 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

Как Елена отреагирует на критику относительно чистоты в квартире и просроченных продуктов в холодильнике?

Почему Елена была вынуждена наказать своих сыновей прямо во время съемок?

Какую небезопасную находку обнаружат участницы, спустившись в пресловутый подвал для наказаний?

Почему одаренная мама Вика будет флиртовать с мужем Елены?

Video: 30 выпуск проекта «Супермама» от 26.05.2020: Как своих сыновей наказывает мама-генералиссимус Елена? Супермама 30 выпуск: Как своих сыновей наказывает мама-генералиссимус Елена? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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