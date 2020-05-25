Сьогодні, 25 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 29 випуск психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка київських мам розпочала боротьбу за звання кращої мами. І сьогодні конкурентки вирушили в гості до космічної мами Оксани, яка виховує своїх дітей у гармонії із Всесвітом. Учасниці були шоковані, коли дізналися, що Оксанині сини не тільки не щеплені, а й не перебувають на спостереженні в лікарів. Жінка лікує їх нетрадиційними способами. Як на таку заяву відреагує ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Деталі в матеріалі.

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Космічна мама Оксана заряджається від енергії Сонця. Вона — мама трьох хлопчиків: Даміра, Адама і Любомира. Жінка виховує їх у вільному стилі, без будь-яких обмежень. Але чи так це добре? Як космічний світогляд Оксани впливає на її реальне життя? У цьому вирішив розібратися мамконтроль.

Діставшись до Оксаниного будинку, конкурентки відразу ж розпочали ревізію холодильника. Особливо багато зауважень було в обдарованої мами Віки. Вона здивувалася, коли дізналася, що Оксана не просто вегетаріанка, вона також не дає м’яса своїм дітям. Однак це був тільки початок. Космічна мама розповіла, що її діти не перебувають на обліку в лікарів, вони не щеплені, а ще — вона народжувала вдома. Кожна дитина протягом доби була поруч із плацентою і пуповиною, яку не обрізали 24 години після пологів. Таке одкровення шокувало Вікторію.

Проте на цьому сюрпризи не закінчилися. Оксана приготувала для своїх суперниць сауну, а відтак — обливання холодною водою. Після цього вона захотіла розповісти історію свого будинку, але матусь більше зацікавила її фігура. Їм здалося, що Оксана вдавалася до пластики, хоча сама космічна мама заперечувала це. Зате розкрила кілька нетрадиційних секретів молодості.

Ще Оксана розповіла, що нині багато вільного часу присвячує екстремальному спорту — сходженню на вершини гір — Кіліманджаро і Ельбрус. Однак конкуренткам здалося, що це безвідповідально, оскільки може призвести до сумних наслідків.

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Також космічна мама провела учасниць у приватну екошколу, яку спеціально побудувала для своїх дітей. Проте школа сподобалася далеко не всім. Суперниці влаштували невелику перевірку синів на загальний розвиток, але хлопчики впорались не з усіма завданнями.

Тож які бали поставлять учасниці космічній мамі Оксані? І що скаже жінці під час особистої зустрічі ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Дізнайтеся всі подробиці в 29 випуску.

Video: «Супермама» 29 випуск: Без лікарів та державної школи — у яких умовах живуть діти космічної мами Оксани Супермама 29 випуск: Без лікарів та державницької школи - в яких умовах живуть діти космічної мами Оксани Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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