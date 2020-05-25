Сьогодні, 25 травня, в ефір телеканалу СТБ вийде 29 випуск психологічного реаліті «Супермама». У бій вступає нова четвірка учасниць: космічна мама, мама-генералісимус, мама-держслужбовиця і обдарована мама. Котра з цих жінок гідна перемоги? Читайте в нашому матеріалі докладніше про кожну учасницю і спробуйте вгадати, чиї методи виховання вразять експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова?

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Космічна мама

Космічна мама Оксана заряджається енергією сонця, дотримується правильного харчування, займається йогою і виховує своїх дітей у гармонії зі Всесвітом. А ще Оксана — прихильниця домашніх пологів.

Мама-генералісимус

Мама-генералісимус Олена виховує своїх дітей у строгості. Вона розробила авторську систему покарань. Якщо її сини не слухаються, то вони йдуть у підвал, щоб поміркувати над своєю поведінкою.

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Мама-держслужбовиця

Мама-держслужбовиця Олеся перемогла у величезній кількості конкурсів і виховує жагу до перемоги в доньки-підлітка. Олеся практично з народження знала, яку професію в майбутньому обере її дочка.

Всебічно обдарована мама

Обдарована мама Віка має шість вищих освіт і багато нагород у моделінгу. Вона виховує свою 6-річну доньку, як копію себе. Жінка полюбляє вбиратися з дочкою у схожі сукні. Віка впевнена, що її дочка буде набагато успішнішою, ніж вона сама.

Протягом тижня учасниці ходитимуть одна до одної в гості й оцінюватимуть материнство, хазяйновитість і самореалізацію конкуренток. Котра з учасниць гідна звання Супермами? І чому троє жінок ополчилися проти своєї конкурентки? Дізнайтеся всі подробиці з понеділка по четвер о 18:15 на телеканалі СТБ.

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