29 випуск проєкту «Супермама» від 25.05.2020: Відмова від щеплень і домашні пологи — чим іще здивує космічна мама Оксана?
Сьогодні, 25 травня, о 18:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 29 випуск психологічного реаліті «Супермама». Четвірка нових учасниць розпочинає боротьбу за звання кращої мами. І в перший день жінки вирушать у гості до космічної мами Оксани, яка виховує своїх дітей у гармонії зі Всесвітом і народила трьох синів удома. Як на таке рішення відреагують учасниці, і що стосовно цього скаже ведучий проєкту Дмитро Карпачов?
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Сьогодні понеділок, а значить, четвірка нових учасниць із Києва розпочне боротьбу за заповітне звання Супермами: космічна мама Оксана, мама-генералісимус Олена, мама-держслужбовиця Олеся і всебічно обдарована мама Віка. Цей тиждень буде спекотним: сварки, чвари і змови! Кого у фіналі звинуватять у брехні?
І в перший день учасниці вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію космічної мами Оксани? Не всім сподобаються методи виховання, яких дотримується жінка. Домашні пологи, власна школа і екстремальні захоплення… Чим іще здивує конкуренток Оксана?
У 29 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:
- Чому на знайомстві зустрінуться не чотири, а п’ять мам?
- Які проблеми з чистотою виявить в Оксани обдарована мама Віка?
- Як учасниці відреагують на розповідь про домашні пологи космічної мами?
- Яким екстримом захоплюється космічна мама Оксана?
- Хто з учасниць звинуватить Оксану в тому, що вона не займається вихованням своїх синів?