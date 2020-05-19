Сьогодні закінчився сьомий тиждень психологічного реаліті «Супермама», протягом якого чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання боролися за звання Супермами. У фіналі після бонусних балів ведучого проєкту Дмитра Карпачова перемогу здобула королева тайм-менеджменту Софія. Про те, навіщо жінка вирішила взяти участь у реаліті та чи прислухалась до порад ведучого, читайте в нашому матеріалі.

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Чому вирішили взяти участь у проекті?

Передовсім — заради сина. Він дуже артистичний. Обожнює камеру. Хотіла, щоб у нього і такий досвід з’явився.

Яке враження на вас справили учасниці?

Ми подружилися. З Дашею та Альоною продовжуємо спілкуватися й нині. Мені подобаються жінки, які не зупиняються. Постійно розвиваються, прагнуть чогось більшого.

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Чи прислухалися ви до порад Дмитра Карпачова?

Мені Дмитро порадив давати Маркіяну час понудьгувати. Я взагалі лише за! Але в сина не виходить. Він починає дуріти, розносити квартиру, і закінчується це все або приходом сусідів, або плачем Божени. Вона ж за ним усе повторює. Якщо бігати, значить, бігати. Часто не витримує темпу.

Сину потрібно давати завдання. Я би з радістю зробила те, що порадив Карпачов, але не у випадку із сином. Він дуже активний для цього. Він сам не справляється із своєю енергією.

Змінилося щось після проєкту?

Так. Почався карантин. Усі вдома. Я себе ще намагаюсь тримати «у формі». Маю робочий час. А дітям складно. Нема куди енергію подіти. Вони капризують. Тому стараюсь їх дуже не напружувати графіками.

Маркіян постійно питає, коли підемо на плавання, гімнастику, англійську, в садочок. Йому не вистачає спілкування, активності та занять. Після карантину до режиму повернемося.

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