Де знімали серіал «Спіймати Кайдаша»: все про локації

Сотні тисяч українців під час перегляду нового українського серіалу «Спіймати Кайдаша» захотіли побачити ті самі Семигори на власні очі! Авторам серіалу вдалося не тільки створити сучасну інтерпретацію повісті Івана Нечуя-Левицького, а й з любов’ю передати красу рідного краю. Дивіться локації зйомок «Спіймати Кайдаша» просто зараз!

Більшість зйомок серіалу «Спіймати Кайдаша» відбувалося неподалік Києва в навколишніх селах, а не в Семигорах. Об’їхати їх можна всього за один день! Як? Дивіться просто зараз!

Село Дерев’яна

Відомо, що саме в цьому селі знімали основні сцени серіалу. Село Дерев’яна розташувалося неподалік Обухова, приблизно за 35 км від Києва. Місцеві розповідають, що окрім «Кайдашів» тут постійно щось знімають для фільмів та серіалів, тож вони вже звикли до камер і знімальних груп. Село зустрічає туристів неймовірною красою: зелені пагорби навколо, затишні подвір’я та біленькі хатинки з льохами, схожими на будиночки гобітів.

Перші кадри серіалу починаються саме з цього місця, де Лаврін із батьком їдуть ґрунтовою дорогою повз залізничну колію. Ви точно маєте пам’ятати ту сцену, де Лаврін, повертаючись з армії, занурюється у неймовірної краси озеро! Локація зйомок – околиця села Дерев’яна. Тут, просто біля дороги, проходить залізнична лінія до Трипілля. Знайти конкретне місце зйомок можна, зорієнтувавшись по дерев’яному журавлю по інший бік колії.

А от основні зйомки будинку Кайдашів відбувалися в глибині села з іншого боку, на вулиці Глинищанській. Знайти її можна, повернувши на вулиці Шкільній перед магазином, за яким стоїть церква, та проїхавши трохи далі вздовж ставка. Після невеличкої розвилки потрібно шукати галявину з лівого боку та білу хату.

Якщо ви шукатимете будинок сім’ї Кайдашів, то краще не марнуйте часу. Адже подвір’я, сарай та гараж-майстерня – це декорації, які побудували спеціально для зйомок серіалу. Після завершення їх повністю розібрали. А от біла хата сусідки Тані справжня. Саме навпроти неї, на пустці, і був будинок Кайдашів.

Не менш красиві епізоди знімали в різних куточках села, наприклад, недобудовану хату головихи. Багато місцевих жителів з радістю допомагали знімальній групі та слідкували за процесом. Тож якщо заблукаєте – питайте дорогу в людей.

Халеп’я

Халеп’я – ще одне неймовірне місце зйомок. Тут ми бачили той самий сільський клуб, що з’являється в першій та дев’ятій серіях. Дискотеки, пиво та скутери мають змусити вас згадати ці кадри! Також у третій серії Лаврін приходить сюди здати книги в бібліотеку. Щоб зробити фото біля клубу в стилі Карпа Кайдаша, візьміть із собою спортивки і старі шкіряні туфлі.

Яцьки

Наступний пункт подорожі локаціями улюбленого серіалу – село Яцьки. Від Дерев’яної — приблизно 35 км, або 30-40 хвилин їзди дуже мальовничою дорогою. До речі, якість дороги нормальна, місцями трапляються ями, але загальний стан досить звичний (можна назвати типовою українською дорогою). По маршруту трапляються ті самі яскраво-жовті поля ріпаку.

Поблизу села Яцьки також знімали сцени з озером. Озеро в Яцьках з’являється в другій серії – Таня та баба Параска пасуть корів, а Карпо та Мотря влаштовують таємну зустріч. Пейзажі з серіалу впізнаються миттєво.

На цьому ж озері відбулася відверта розмова Лавріна та Карпа. Для зйомок використали вже наявний антураж, тож відтворити улюблену сцену серіалу можна повністю.

Липовий Скиток

Якщо ви пам’ятаєте епізоди серіалу з блакитною дерев’яною церквою, де хрестили дитину Тані та зустрілися Карпо з Мотрею, то їх знімали саме в селі Липовий Скиток, неподалік Глевахи. Це приблизно 55 км, або 45 хвилин, від Яцьків або 35 км, якщо їхати прямо з Києва. Онуфріївська церква, де відбувалися зйомки, є найдавнішим дерев’яним храмом Київщини, що зберігся на своєму первинному місці. Його побудували давно, в 1705—1706 роках.

Семигори та Богуслав

Семигори – це реальне село, розташоване в 100 км від Києва. Кажуть, що в цьому селі проживала сім’я Мазурів, яка прославилася своїми чварами на весь повіт. Саме вони стали прототипами сім’ї Кайдашів.

А вже дорогою додому, повертаючись до Києва, можна заїхати й до Богуслава: зробити кілька фотографій на порогах річки Рось та біля гранітної скелі. Дорога до міста з Семигор займає приблизно 20-30 хвилин.

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Дивіться серіал «Спіймати Кайдаша» просто зараз!

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