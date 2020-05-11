«Папаньки»: що чекає на глядачів у другому сезоні серіалу
Вже відомо, що після дворічної перерви успішний телесеріал «Папаньки» виробництва «Дизель Студіо» переїжджає на телеканал СТБ. 11 травня в ефірі СТБ відбудеться прем’єра другого сезону комедійного серіалу. Нові епізоди будуть виходити у слоті «СТБ-Серіал» о 20:15 з понеділка по четвер. Але що чекає на глядачів у другому сезоні? Та чим дивуватиме проєкт? Читайте просто зараз!
«Папаньки» Микита, Женя, Сашко та Єгор продовжать дружньо жити в одному будинку, з’ясовувати відносини зі своїми «половинками», віртуозно виховувати дітей та потрапляти у ще більш кумедні, а інколи й драматичні життєві ситуації!
У другому сезоні на героїв також чекають нові випробування та пригоди. У родині Єгора та Свєти (Єгор Крутоголов та Лілія Ребрик) відбудуться зміни через нестачу грошей. У гуляки та змія-спокусника Саші (Андрій Фединчик) несподівано з’явиться дорослий син. А в сім’ю багатодітного тата Жені Малишева (Євген Сморигін) повернеться його дружина (героїня Ольги Атанасової), що призведе до нового конфлікту «невістка-свекруха».
Доньці Микити та Іри (Євген Гашенко і Ольга Арутюнян) вже півроку, і це дуже впливає на відносини пари. А тут ще й колега Микити по роботі (Вікторія Булітко) додає гостроти!
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Основні актори
- Євген Сморигін
- Єгор Крутоголов
- Євген Гашенко
- Ольга Арутюнян
- Андрій Фединчик
- Лілія Ребрик
- Дем’ян Шиян
- Олексій Сморигін
- Вероніка Лук’яненко
- Кіра Подольська
- Надія Кондратовська
Не пропустіть нові епізоди улюбленого серіалу «Папаньки» о 20:15 з понеділка по четвер!