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21 випуск проєкту «Супермама» від 11.05.2020: Як воно — народити дитину від наркомана

11.05.2020

Сьогодні, 11 травня, о 18:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 21 випуск психологічного реаліті «Супермама». Чотири нові учасниці з Харкова змагатимуться за заповітне звання. І першого дня конкурентки вирушать у гості до залізної мами Ілони. Чому жінка виховує свою доньку по-спартанськи, і які поради дасть їй ведучий проєкту Дмитро Карпачов?

супермама

Цього тижня в бій вступає нова четвірка учасниць із Харкова. Залізна мама Ілона, розкута мама-блогерка Тетяна, берегиня домашнього вогнища Люда і мама трьох дочок-погодок Марго. Цей тиждень буде цікавим і агресивним. Кого з конкуренток учасниці визнають брехухою, а хто втілить у реальність нечесну стратегію?

І в перший день мамконтроль вирушить у гості до залізної мами Ілони, яка виховує свою дочку по-спартанськи. Однак учасниці до пня рознесуть її захоплення і звинуватять у неохайності.

Більше на тему: У проекті «Супермама» візьме участь відома блогерка Тетяна Коряк

У 21 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

  • Чому учасницям категорично не сподобається захоплення Ілони?
  • Бруд і неохайність ‒ що іще обурить конкуренток у гостях в залізної мами?
  • Який скандал відбудеться між двома конкурентками?
  • Як це ‒ народити дочку від наркомана?

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