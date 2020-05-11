Сегодня, 11 мая, в 18:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 21 выпуск психологического реалити «Супермама». Четыре новые участницы из Харькова будут сражаться за заветное звание. И в первый день конкурентки отправятся в гости к железной маме Илоне. Почему женщина воспитывает свою дочь по-спартански, и какие советы даст ей ведущий проекта Дмитрий Карпачев?

На этой неделе в бой вступает новая четверка участниц из Харькова. Железная мама Илона, раскрепощенная мама-блогер Татьяна, хранительница домашнего очага Люда и мама троих дочерей-погодок Марго. Эта неделя будет интересной и агрессивной. Кого из конкуренток участницы посчитают вруньей, а кто воплотит в реальность нечестную стратегию?

И в первый день мамконтроль отправится в гости к железной маме Илоне, которая воспитывает свою дочь по-спартански. Участницы в пух и прах разнесут ее увлечение и обвинят в неряшливости.

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В 21 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

Почему участницам категорически не понравится увлечение Илоны?

Грязь и неряшливость ‒ что еще возмутит конкуренток в гостях у железной мамы?

Какой скандал произойдет между двумя конкурентками?

Каково это ‒ родить дочь от наркомана?

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