Сьогодні, 7 травня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 20 випуск психологічного реаліті «Супермама». Учасниці продовжують оцінювати своїх конкуренток. І сьогодні вони вирушать у розкішний особняк заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової. Але чи все добре в родині співачки? Може, і в її шафі заховано пару скелетів? Читайте в нашому матеріалі, що побачать глядачі у 20 випуску, а також які поради дасть артистці ведучий проєкту Дмитро Карпачов?

На четвертий день учасниці вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової. Однак які оцінки поставлять конкурентки, коли дізнаються, скільки обслуговуючого персоналу допомагає Тетяні? Але найбільше їх здивує розмова зі старшою дочкою Тетяни, яка розповість про неоднозначне ставлення до свого батька.

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У 20 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Які скелети ховає у шафі заслужена артистка України Тетяна Піскарьова?

Чому Тетяна не зважає на думку своїх дітей при виборі захоплень?

Чому старша дочка Тетяна розглядає свого батька тільки як фінансового помічника?

Чому фінал буде одним із найбільш непередбачуваних?

Хто отримає звання Супермама?

Video: 20 випуск проєкту «Супермама» від 07.05.2020: Що приховує заслужена артистка України Тетяна Піскарьова? Супермама 20 випуск: БЧто приховує заслужена артистка України Тетяна Піскарьова? А також, хто стане супермама?

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