Сегодня, 7 мая, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 20 выпуск психологического реалити «Супермама». Участницы продолжают оценивать своих конкуренток. И сегодня они отправятся в роскошный особняк к заслуженной артистке Украины Татьяне Пискаревой. Но все ли гладко в семье певицы? Может, и в ее шкафу спрятано пару скелетов? Читайте в нашем материале, что увидят зрители в 20 выпуске, а также какие советы даст артистке ведущий проекта Дмитрий Карпачев?

На четвертый день участницы отправятся оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию заслуженной артистки Украины Татьяны Пискаревой. Однако какие оценки поставят конкурентки, когда узнают, сколько обслуживающего персонала помогает Татьяне? Но больше всего их удивит разговор со старшей дочерью Татьяны, которая расскажет о неоднозначном отношении к своему отцу.

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В 20 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

Какие скелеты прячет в шкафу заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева?

Почему Татьяна не считается с мнением своих детей при выборе увлечений?

Почему старшая дочь Татьяны рассматривает своего отца только как финансового помощника?

Почему этот финал будет одним из самых непредсказуемых?

Кто получит звание Супермамы?

Video: 20 выпуск проекта «Супермама» от 07.05.2020: Что скрывает заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева? Супермама 20 выпуск: БЧто скрывает заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева? А также, кто станет Супермамой?

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