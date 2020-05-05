Сьогодні, 5 травня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 18 випуск психологічного реаліті «Супермама». Четвірка учасниць продовжує боротися за звання Супермами. Другого дня конкурентки вирушать у гості до витонченої мами-флористки Анжеліки, яка живе у великому достатку. Та чи насправді таке безхмарне життя із забезпеченим чоловіком, і чому після спілкування з донькою господині войовнича мама Альона розплачеться? А також які поради дасть Анжеліці ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.

Сьогодні гостей у своєму шикарному будинку прийматиме витончена мама-флористка Анжеліка, яка на знайомстві встигла похвалитися тим, що живе із забезпеченим чоловіком, який задаровує її подарунками.

Проте, прийшовши в гості, учасниці вжахнулися, адже те, що їм розповідала Анжеліка, виявилося не зовсім правдою: старий ремонт, скупий чоловік-тиран і син у реабілітаційному центрі. Що змушує Анжеліку жити в таких умовах і терпіти приниження?

Більше на тему: «Супермама» 17 випуск: Істерики й агресія ‒ що ще побачать учасниці в гостях у войовничої Альони

У 18 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Чому Анжеліка не почувається господинею в домі?

Яку таємницю під час розмови розкрила молодша дочка Анжеліки? І чому після цього войовнича мама Альона розплакалася?

Через що старший син Анжеліки потрапив до реабілітаційного центру й відмовився жити з мамою?

Яку несподівану пропозицію зробить чоловік Анжеліки, що прийде додому під шафе?

Video: 18 випуск проєкту «Супермама» від 05.05.2020: Які приниження терпить Анжеліка заради дітей? Супермама 18 випуск: Які приниження терпить флорист Анжеліка заради дітей? І чому після спілкування з дочкою господині дому войовнича мама Олена розплачеться?

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ