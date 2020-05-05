Сегодня, 5 мая, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 18 выпуск психологического реалити «Супермама». Четверка участниц продолжает бороться за звание Супермамы. На второй день конкурентки отправятся в гости к утонченной маме-флористу Анжелике, которая живет в большом достатке. Но так ли хороша жизнь с обеспеченным мужчиной? И почему после общения с дочерью хозяйки дома воинственная мама Алена расплачется? А также какие советы даст Анжелике ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Подробнее читайте в материале.

Сегодня гостей в своем шикарном особняке будет принимать утонченная мама-флорист Анжелика, которая на знакомстве успела похвастаться тем, что живет с обеспеченным мужчиной, который задаривает ее подарками.

Придя в гости, участницы ужаснулись, ведь то, что им рассказывала Анжелика, оказалось не совсем правдой: старый ремонт, скупой муж-тиран и сын в реабилитационном центре. Что заставляет Анжелику жить в таких условиях и терпеть унижения?

Больше по теме: «Супермама» 17 выпуск: Истерики и агрессия ‒ что еще увидят участницы в гостях у воинственной Алены

В 18 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

Почему Анжелика не чувствует себя хозяйкой в доме?

Какую тайну во время разговора раскрыла младшая дочь Анжелики? И почему после этого воинственная мама Алена расплакалась?

Из-за чего старший сын Анжелики попал в реабилитационный центр и отказался жить вместе с мамой?

Какое неожиданное предложение сделает муж Анжелики, который пришел домой под шафе?

Video: 18 выпуск проекта «Супермама» от 05.05.2020: Какие унижения терпит флорист Анжелика ради детей? Супермама 18 выпуск: Какие унижения терпит флорист Анжелика ради детей? И почему после общения с дочерью хозяйки дома воинственная мама Алена расплачется?

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ