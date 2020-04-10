«У кожного свій обман»: біографія Ігоря Рубашкіна

У новому серіалі «У кожного свій обман», який з понеділка по четвер о 20:15 виходить на телеканалі СТБ, зіграв знаменитий актор Ігор Рубашкін. Читайте біографію Ігоря Рубашкіна прямо зараз!

Ігор Рубашкін народився в 1978 році в Києві. Актор – Заслужений артист України. Чоловік народився в творчій родині. Його батьки, Олександр Рубашкін і Тетяна Печьонкіна, також були акторами, працювали в Театрі на Подолі. Одна з бабусь теж була актрисою, а рідний дядько – оперним співаком. Ігор з дитинства жив у оточенні талановитих людей, так що не дивно, що він вибрав творчу професію.

Батько майбутнього актора помер, коли Ігорю було 13 років. Мама допомогла синові визначитися з вибором вищого навчального закладу після закінчення школи. Ігор Рубашкін хотів вступити до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, але мати переконала його зустрітися з професором Миколою Рушковським, який тоді набирав свій курс на акторському факультеті Київського державного інституту театрального мистецтва. Ігор вивчив програму за п’ять днів і успішно вступив на курс професора.

Молодий актор почав брати участь в постановках ще в студентські роки. Його дипломною роботою була роль Дон Кіхота в мюзиклі «Людина з Ламанчі». У 1999 році Ігор Рубашкін отримав театральну премію «Київська Пектораль».

З 2000 року Ігор Рубашкін грає в Київському Новому драматичному театрі на Печерську.

А ось у фільмах і серіалах Ігор знімається з 2005 року. За 15 років він взяв участь майже в сотні проєктів! У 2019 зіграв Ігоря Павлюкевича в детективі «Я все тобі доведу».

Актор кілька разів знімався в музичних кліпах, в тому числі співпрацював з австралійською групою Tame Impala.

Відомо, що актор був одружений два рази. Його першою дружиною була Олена Лазович, другий – Олеся Власова. У Ігоря і Олесі дві дочки – Апполінарія і Варвара.

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