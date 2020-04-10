«У каждого своя ложь»: биография Игоря Рубашкина

В новом сериале «У каждого своя ложь», который с понедельника по четверг в 20:15 выходит на телеканале СТБ, сыграл знаменитый актер Игорь Рубашкин. Читайте биографию Игоря Рубашкина прямо сейчас!

Игорь Рубашкин родился в 1978 году в Киеве. Актер – Заслуженный артист Украины. Мужчина родился в творческой семье. Его родители, Александр Рубашкин и Татьяна Печенкина, также были актерами, работали в Театре на Подоле. Одна из бабушек тоже была актрисой, а родной дядя – оперным певцом. Игорь с детства жил в окружении талантливых людей, так что неудивительно, что и он выбрал творческую профессию.

Отец будущего актера умер, когда Игорю было 13 лет. Мама помогла сыну определиться с выбором высшего учебного заведения после окончания школы. Игорь Рубашкин хотел поступить в Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского, но мать убедила его встретиться с профессором Николаем Рушковским, который тогда набирал свой курс на актерском факультете Киевского государственного института театрального искусства. Игорь выучил программу за пять дней и успешно поступил на курс профессора.

Молодой актер начал участвовать в постановках еще в студенческие годы. Его дипломной работой была роль Дон Кихота в мюзикле «Человек из Ламанчи». В 1999 году Игорь Рубашкин получил театральную премию «Киевская Пектораль».

С 2000 года Игорь Рубашкин играет в Киевском Новом драматическом театре на Печерске.

А вот в фильмах и сериалах Игорь снимается с 2005 года. За 15 лет он принял участие почти в сотне проектов! В 2019 году сыграл Игоря Павлюкевича в детективе «Я все тебе докажу».

Актер несколько раз снимался в музыкальных клипах, в том числе сотрудничал с австралийской группой Tame Impala.

Известно, что актер был женат два раза. Его первой женой была Елена Лазович, второй – Олеся Власова. У Игоря и Олеси две дочери – Апполинария и Варвара.

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