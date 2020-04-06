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«У кожного свій обман»: кількість серій і графік виходу

06.04.2020

6 квітня о 20:15 стартує прем’єра 12-серійної мелодрами «У кожного свій обман». Нову мелодраму зняв відомий український режисер Анатолій Матешко. Скільки незабутніх серій нам приготував Анатолій Матешко і який графік трансляції фільму на телеканалі СТБ? Детальніше читайте в матеріалі.

6 квітня о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра «У кожного свій обман». Серіал буде виходити з понеділка по четвер о 20:15.

Графік виходу серіалу

  • 6 квітня – 1, 2 серії
  • 7 квітня – 3, 4 серії
  • 8 квітня – 4, 5 серії
  • 9 квітня – 5, 6 серії 
  • 13 квітня – 7, 8 серії
  • 14 квітня – 8, 9 серії
  • 15 квітня – 9, 10 серії 
  • 16 квітня – 11, 12 серії

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