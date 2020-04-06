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«У каждого своя ложь»: количество серий и график выхода

06.04.2020

6 апреля в 20:15 стартует премьера 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь». Новую мелодраму снял известный украинский режиссер Анатолий Матешко. Сколько незабываемых серий нам приготовил Анатолий Матешко и какой график трансляции фильма на телеканале СТБ? Подробнее читайте в материале.

6 апреля в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера «У каждого своя ложь». Сериал будет выходить с понедельника по четверг в 20:15.

График выхода сериала

  • 6 апреля – 1, 2 серии
  • 7 апреля – 3,4 серии
  • 8 апреля – 4, 5 серии
  • 9 апреля – 5, 6 серии
  • 13 апреля – 7, 8 серии
  • 14 апреля – 8, 9 серии
  • 15 апреля – 9, 10 серии
  • 16 апреля – 11, 12 серии

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