Спочатку були довгі місяці очікування. І ось цей день настав! Уже сьогодні, 30 березня, о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться показ прем’єрних серій найочікуванішого багатосерійного фільму весни – «Ніщо не трапляється двічі». Головним героям належить розібратися з помилками минулого, щоб знайти справжнє життя та кохання. Але які перешкоди вони подолають і чим нас вразять 17 і 18 серії – дізнаєтеся в матеріалі!

У прем’єрних 17 і 18 серіях продовження фільму «Ніщо не трапляється двічі» ви дізнаєтеся:

Минуло вже дев’ять місяців з моменту закінчення подій першої частини фільму. Огнєв залишив кримінальне минуле і тепер веде відокремлене життя на острові разом з дочкою Катюшею. Маша з чоловіком Борею та їхньою дочкою Іринкою живуть у Батумі. До неї в гості приїжджає подруга дитинства Аллочка з подарунком для дівчинки. Але напис, який Маша помітить на підставці іграшки, валить її у шок…

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У змужнілого Гліба починаються проблеми зі здоров’ям, а теледіва Аглая дізнається про зраду чоловіка. Тим часом з в’язниці звільняється якась людина, яка як дві краплі води схожа на Юру Потєхіна, загиблого коханого Аглаї…

Video: Прем’єра продовження «Ніщо не трапляється двічі»: чим вразять глядачів довгоочікувані 17 і 18 серії від 30.03.2020 Ніщо не трапляється двічі - 17 і 18 серії на сайті СТБ вже 30.03.2020. Про що сюжет 17 і 18 серії фільму Ніщо не трапляється двічі читайте в анонсі

Не пропустіть захоплюючі 17 і 18 серії продовження «Ніщо не трапляється двічі» від 30.03.2020. Замість трьох крапок буде крапка.

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