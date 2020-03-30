Сначала были долгие месяцы ожидания. И вот этот день настал! Уже сегодня, 30 марта, в 20:00 на телеканале СТБ состоится показ премьерных серий самого ожидаемого многосерийного фильма весны – «Ничто не случается дважды». Главным героям предстоит разобраться с ошибками прошлого, чтобы обрести настоящую жизнь и любовь. Но какие препятствия они преодолеют и чем нас поразят 17 и 18 серии – узнаете в материале!

В премьерных 17 и 18 сериях продолжения фильма «Ничто не случается дважды» вы узнаете:

Прошло уже девять месяцев с момента окончания событий первой части фильма. Огнев оставил криминальное прошлое и теперь ведет уединенную жизнь на острове вместе с дочерью Катюшей. Маша с мужем Борей и их дочерью Иришкой живут в Батуми. К ней в гости приезжает подруга детства Аллочка с подарком для девочки. Но надпись, которую Маша замечает на подставке игрушки, повергает ее в шок…

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У возмужалого Глеба начинаются проблемы со здоровьем, а теледива Аглая узнает об измене мужа. Тем временем из тюрьмы освобождается некий человек, как две капли воды похожий на Юру Потехина, погибшего возлюбленного Аглаи…

Video: Премьера продолжения «Ничто не случается дважды»: чем поразят зрителей долгожданные 17 и 18 серии от 30.03.2020 Ничто не случается дважды - 17 и 18 серии на сайте СТБ уже 30.03.2020. О чем сюжет 17 и 18 серии фильма Ничто не случается дважды читайте в анонсе

Не пропустите захватывающие 17 и 18 серии продолжения «Ничто не случается дважды» от 30.03.2020. Вместо многоточия будет точка.

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