Оксана Байрак не втомлюється радувати своїх прихильників ексклюзивними подробицями про зйомки продовження «Ніщо не трапляється двічі». Так, режисер представила перший тизер продовження фільму. Детальніше читайте в матеріалі.

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Після закінчення «Ніщо не трапляється двічі» Оксана Байрак тривалий час інтригувала шанувальників, чи буде продовження улюбленого фільму. Саме любов мільйонів глядачів допомогла Оксані надихнутися на написання сценарію до продовження. Зйомки вже добігли кінця та розвочався показ улюбленого фільму з першої серії. Яким же буде продовження, режисер показала у тизері до легендарного любовного блокбастеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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