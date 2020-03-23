Оксана Байрак не устает радовать своих поклонников эксклюзивными подробностями о съемках продолжения «Ничто не случается дважды». Так, режиссер представила первый тизер продолжения фильма. Подробнее читайте в материале.

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После окончания «Ничто не случается дважды» Оксана Байрак долгое время интриговала поклонников, будет ли продолжение полюбившегося фильма. Именно любовь миллионов зрителей помогла Оксане вдохновиться на написание сценария к продолжению. И вот съемки подошли к концу и начался показ любого фильма с первой серии. Каким будет продолжение, режиссер уже показала в тизере к легендарному любовному блокбастеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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