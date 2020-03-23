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Оксана Байрак представила захватывающий тизер продолжения «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак не устает радовать своих поклонников эксклюзивными подробностями о съемках продолжения «Ничто не случается дважды». Так, режиссер представила первый тизер продолжения фильма. Подробнее читайте в материале.
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После окончания «Ничто не случается дважды» Оксана Байрак долгое время интриговала поклонников, будет ли продолжение полюбившегося фильма. Именно любовь миллионов зрителей помогла Оксане вдохновиться на написание сценария к продолжению. И вот съемки подошли к концу и начался показ любого фильма с первой серии. Каким будет продолжение, режиссер уже показала в тизере к легендарному любовному блокбастеру.
Смотрите продолжение многосерийного фильма «Ничто не случается дважды» на телеканале СТБ уже с 30 марта!