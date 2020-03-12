Антон Батирєв: біографія, творчість і всі новини про актора

Відомий актор театру і кіно Антон Батирєв вже добре знайомий глядачеві телеканалу СТБ. У продовженні фільму «Ніщо не трапляється двічі» він знову повернеться до ролі Вадима Огнєва. Читайте біографію актора Антона Батирєва в матеріалі.

Повне ім’я: Антон Миколайович Батирєв

Дата народження: 10 червня 1981 р.

Діяльність: актор театру і кіно

Сімейний стан: одружений

Дитинство і юність. З самого дитинства Антон Батирєв мріяв про акторську кар’єру, хоча батьки пророкували йому професію архітектора або хіміка. Але, як ми вже можемо бачити, їх прогнози не виправдалися і чоловік пішов до своєї мрії.

Акторська кар’єра. Антон Батирєв закінчив театральний інститут Саратовської державної консерваторії ім. Л. В. Собінова, де навчався на курсі Римми Белякової. Після закінчення вузу, тоді ще молодого актора, прийняли в трупу ТЮГу імені Кисельова. Згодом і з напрацьованим досвідом, його театральні ролі були гідно оцінені критиками.

У 2008 році чоловік спробував себе в кінематографі. Яскраві ролі, харизма і талант зробили Антона затребуваним артистом. На його кінематографічному рахунку вже понад дев’яносто фільмів.

Глядачеві телеканалу СТБ Антон Батирєв знайомий за такими серіалами: «Та, що бачить завтра», «Ніщо не трапляється двічі», «Швидка допомога».

У продовженні фільму «Ніщо не трапляється двічі» він знову повернеться до ролі Вадима Огнєва.

Не пропустіть вже цієї весни прем’єру багатосерійного фільму «Ніщо не трапляється двічі» на телеканалі СТБ!

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