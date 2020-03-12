Антон Батырев: биография, творчество и все новости об актере

Известный актер театра и кино Антон Батырев уже хорошо знаком зрителю телеканала СТБ. В продолжении фильма «Ничто не случается дважды» он вновь вернется к роли Вадима Огнева. Читайте биографию актера Антона Батырева в материале.

Полное имя: Антон Николаевич Батырев

Дата рождения: 10 июня 1981 г.

Деятельность: актер театра и кино

Семейное положение: женат

Детство и юность. С самого детства Антон Батырев мечтал об актерской карьере, хотя родители пророчили ему профессию архитектора или химика. Но, как мы уже можем видеть, их прогнозы не оправдались и мужчина последовал своей мечте.

Актерская карьера. Антон Батырев окончил театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова, где учился на курсе Риммы Беляковой. После окончания вуза, тогда еще начинающего актера, приняли в труппу ТЮЗа имени Киселева. Со временем и с наработанным опытом, его театральные роли были по достоинству оценены критиками.

В 2008 году мужчина попробовал себя в кинематографе. Яркие роли, харизма и талант сделали Антона востребованным артистом. На его кинематографическом счету уже более девяноста фильмов.

Зрителю телеканала СТБ Антон Батырев знаком по таким сериалам: «Смотрящая вдаль», «Ничто не случается дважды», «Скорая помощь».

В продолжении «Ничто не случается дважды»актер вернется к роли Вадима Огнева.

Не пропустите уже 16 марта премьеру продолжения многосерийного фильма «Ничто не случается дважды» на телеканале СТБ!

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