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Антон Батирєв показав рідкісне фото сина

28.02.2020

Відомий актор, виконавець головної ролі у «Ніщо не трапляється двічі» Антон Батирєв показав рідкісне фото сина. Всі подробиці та фото дивіться в нашому матеріалі.

Антон батырев

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Кумир мільйонів, виконавець головної ролі в культовому серіалі Оксани Байрак «Ніщо не трапляється двічі» Антон Батирєв, котрий одружений на Євгенії Лозі, показав рідкісне фото сина.

В Instagram актор розмістив кілька фото з сином. Під публікацією він залишив дуже зворушливі рядки:

«Люблю тебе! Ти моя сила!!! Впевнений, у тебе все вийде в житті. Будь щасливий і здоровий, синочок, за будь-яких обставин. Я завжди поруч».

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Підписники висловили щире захоплення та побажали дитині довгого й щасливого життя. 

Більше ексклюзивних новин про життя зірок ви дізнаєтеся вже скоро у проєкті «Неймовірна правда про зірок».

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