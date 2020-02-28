Відомий актор, виконавець головної ролі у «Ніщо не трапляється двічі» Антон Батирєв показав рідкісне фото сина. Всі подробиці та фото дивіться в нашому матеріалі.

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Кумир мільйонів, виконавець головної ролі в культовому серіалі Оксани Байрак «Ніщо не трапляється двічі» Антон Батирєв, котрий одружений на Євгенії Лозі, показав рідкісне фото сина.

В Instagram актор розмістив кілька фото з сином. Під публікацією він залишив дуже зворушливі рядки:

«Люблю тебе! Ти моя сила!!! Впевнений, у тебе все вийде в житті. Будь щасливий і здоровий, синочок, за будь-яких обставин. Я завжди поруч».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Підписники висловили щире захоплення та побажали дитині довгого й щасливого життя.

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