Известный актер, исполнитель главной роли в «Ничто не случается дважды» Антон Батырев показал редкое фото сына. Все подробности и фото смотрите в нашем материале.

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Кумир миллионов, исполнитель главной роли в культовом сериале Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды» Антон Батырев, котрый женат на Евгении Лозе, показал редкое фото сына.

В Instagram актер разместил несколько фото с сыном. Под одной из публикаций он оставил очень трогательные строки:

«Люблю тебя! Ты моя сила!!! Уверен, у тебя все получится в жизни. Будь счастлив и здоров, сыночек, при любых обстоятельствах. Я всегда рядом».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Подписчики восхитились малышом и пожелали ему долгой и счастливой жизни.

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