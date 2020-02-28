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Антон Батырев показал редкое фото сына
Известный актер, исполнитель главной роли в «Ничто не случается дважды» Антон Батырев показал редкое фото сына. Все подробности и фото смотрите в нашем материале.
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Кумир миллионов, исполнитель главной роли в культовом сериале Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды» Антон Батырев, котрый женат на Евгении Лозе, показал редкое фото сына.
В Instagram актер разместил несколько фото с сыном. Под одной из публикаций он оставил очень трогательные строки:
«Люблю тебя! Ты моя сила!!! Уверен, у тебя все получится в жизни. Будь счастлив и здоров, сыночек, при любых обстоятельствах. Я всегда рядом».
Подписчики восхитились малышом и пожелали ему долгой и счастливой жизни.
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