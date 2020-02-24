Переможниця Євробачення-2016 та ексчлен журі Джамала (Jamala) прокоментувала виступ переможців Нацвібору на Євробачення-2020 гурт Gо-A. Як виступили фаворити журі і телеглядачів та де брати фінансування молодим артистам – читайте просто зараз!

За словами Джамали, перемога гурту Gо-A стала для неї абсолютно неочікуваною, адже серед переможців вона бачила інших:

«Катя – просто дівчина-танк! Вона вийшла з девізом «Бачу ціль, не бачу перешкод!» Катя співала в зал, і вона постійно знає, про що співає! Я думала, що перемогу здобуде хтось із цієї трійки: або Девід Аксельрод, або TVORCHI, або KHAYAT. Але це круто, що виграли саме Gо-A! Те, що захоплює в Євробаченні – результати завжди неочікувані! Знаю, що зараз Gо-A пророкують 25 місце в Роттердамі, але на самому конкурсі може бути що завгодно! Результати будуть рухатися постійно, тому не треба перейматися через ставки букмекерів!»

Артистка також прокоментувала ситуацію з фінансуванням поїздки. Суспільний мовник має оплатити половину витрат на поїздку Gо-A на Євробачення.

«Особисто я збирала гроші на Євробачення по знайомих! Мене підтримував Телеканал СТБ. Моя поїздка фінансувалася на половину. Але мені дуже дорого коштувало те світло, яке з’явилося з тунелю. Цей тунель коштував приблизно 20 тисяч євро! Це – дуже дорого!» — поділилася Джамала.

На питання про те, де гурту брати кошти на участь в міжнародному конкурсі, Джамала відповіла коротко – йти по знайомих:

«Коли я зрозуміла, що мені не вистачає дуже багато грошей для того, аби зробити так, як ми хочемо, я пішла по знайомих. Мені дуже багато відмовили у допомозі, і це було дуже важко! Я плакала і не розуміла, як зібрати цю суму, але потім все було добре. Я вдячна всім людям, які допомогли, і Телеканалу СТБ! У мене все вийшло, і, дай Бог, аби у Gо-A теж усе вийшло! Мені здається, що все буде добре. Зберуть вони гроші і все буде круто!»

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

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