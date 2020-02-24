Победительница Евровидения-2016 и экс-член жюри Джамала (Jamala) прокомментировала выступление победителей Нацобора на Евровидение-2020 группа Gо-A. Как выступили лидеры жюри и телезрителей и где брать финансирование молодым артистам – читайте прямо сейчас!

По словам Джамалы, победа группы Gо-A стала для нее совершенно неожиданной, ведь среди победителей она видела других:

«Катя – просто девушка-танк! Она вышла с девизом «Вижу цель, не вижу препятствий!». Катя пела в зал, и она постоянно знает, о чем поет! Я думала, что победу одержит кто-то из этой тройки: либо Дэвид Аксельрод, или TVORCHI, или KHAYAT. Но это круто, что выиграли именно Gо-A! То, что захватывает в Евровидении – результаты всегда неожиданные! Знаю, что сейчас Gо-A предсказывают 25 место в Роттердаме, но на самом конкурсе может быть что угодно! Результаты будут двигаться постоянно, поэтому не надо переживать из-за ставок букмекеров»

Артистка также прокомментировала ситуацию с финансированием поездки. Общественный вещатель должен оплатить половину расходов на поездку Gо-A на Евровидение.

«Лично я собирала деньги на Евровидение по знакомым! Меня поддерживал Телеканал СТБ. Моя поездка финансировалась на половину. Но мне очень дорого стоил свет, возникавший из туннеля. Этот туннель стоил примерно 20 000 евро! Это – очень дорого!» – поделилась Джамала.

На вопрос о том, где группе брать средства на участие в международном конкурсе, Джамала ответила коротко – идти по знакомым:

«Когда я поняла, что мне не хватает очень много денег для того, чтобы сделать так, как мы хотим, я пошла по знакомым. Мне очень много отказали в помощи, и это было очень трудно! Я плакала и не понимала, как собрать эту сумму, но потом все было хорошо. Я благодарна всем людям, которые помогли, и телеканалу СТБ! У меня все получилось, и, дай Бог, чтобы в Gо-A тоже все получилось! Мне кажется, что все будет хорошо. Соберут они деньги и все будет круто!»

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