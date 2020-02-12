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Кирило Жандаров: біографія, творчість і всі новини про актора
Відомий актор театру і кіно Кирило Жандаров зіграв одну з головних ролей у детективі з елементами містики «Та, що бачить завтра». Прем’єра нового 12-тисерійного фільму відбулася 7 жовтня. Яка роль дісталася акторові у містичному детективі? Біографію і все про творчий шлях Кирила Жандарова читайте в матеріалі.
Повне ім’я: Кирило Валерійович Жандаров
Дата народження: 29 березня 1983 р
Діяльність: актор театру і кіно
Сімейний стан: одружений
Дитинство і юність. Кирило Жандаров з ранніх років виявляв себе як творча, яскрава та неординарна особистість. Свої перші ролі юний Жандаров зіграв у шкільному театрі, а його артистизм проявився у грі КВК – він виявився одним з найяскравіших учасників шкільної команди. Батьки Кирила Жандарова були далекі від мистецтва та скептично сприймали захоплення сина акторською майстерністю. У їхніх мріях він повинен був вступити на юридичний факультет і отримати серйозну спеціальність.
Акторська кар’єра. Кирило Жандаров з першої спроби вступив до Санкт-Петербурзької академії театрального мистецтва. У 2004 році молодому артисту відкрив двері театр Романа Віктюка. Кінематографічна біографія Кирила Жандарова стартувала у 2003 році. Актор вперше з’явився на екрані у стрічці Дмитра Светозарова «Три кольори любові». Популярність і впізнаваність прийшли до артиста після виходу багатосерійної стрічки «Доярка з Хацапетівки», у якій він зіграв головного героя.
На творчому рахунку Кирила Жандарова десятки ролей у серіалах та повнометражних фільмах, а зараз глядачі телеканалу СТБ можуть побачити його у містичному детективі «Та, що бачить завтра».
Серіал «Та, що бачить завтра». У містичному детективі Кирило Жандаров грає майора поліції, колишнього колегу Олександра Атапіна – Олексія Попова. Головна героїня для нього не просто зведена сестра, а кохання всього його життя. Заради Анни він готовий на все. І коли у її нареченого починаються проблеми, Олексій допомагає їй врятувати коханого ціною власних почуттів. Саме з його допомогою Анна знайде спосіб розвинути свій дар і побачити нові деталі замаху на Олександра.