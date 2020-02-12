Кирилл Жандаров: биография, творчество и все новости об актере

Известный актер театра и кино Кирилл Жандаров сыграл одну из главных ролей в детективе с элементами мистики «Смотрящая вдаль». Премьера нового 12-тисерийного фильма состоялась 7 октября. Какая роль досталась актеру в мистическом детективе? Биографию и все о творческом пути Кирилла Жандарова читайте в материале.

Полное имя: Кирилл Валерьевич Жандаров

Дата рождения: 29 марта 1983 г.

Деятельность: актер театра и кино

Семейное положение: женат

Детство и юность. Кирилл Жандаров с ранних лет проявлял себя как творческая, яркая и неординарная личность. Свои первые роли юный Жандаров сыграл в школьном театре, а его артистизм проявился в игре КВН – он оказался одним из самых ярких участников школьной команды. Родители Кирилла Жандарова были далеки от искусства и скептически воспринимали увлечение сына актерским мастерством. В их мечтах он должен был поступить на юридический факультет и получить серьезную специальность.

Актерская карьера. Кирилл Жандаров с первой попытки поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. В 2004 году молодому артисту открыл двери театр Романа Виктюка. Кинематографическая биография Кирилла Жандарова стартовала в 2003 году. Актер впервые появился на экране в ленте Дмитрия Светозарова «Три цвета любви». Популярность и узнаваемость пришли к артисту после выхода многосерийной ленты «Доярка из Хацапетовки», в которой он сыграл главного героя.

На творческом счету Кирилла Жандарова десятки ролей в сериалах и полнометражных фильмах и сейчас зрители телеканала СТБ могут увидеть его в мистическом детективе «Смотрящая вдаль».

Сериал «Смотрящая вдаль». В мистическом детективе Кирилл Жандаров играет майора полиции, бывшего коллегу Александра Атапина – Алексея Попова. Главная героиня для него не просто сводная сестра, а любовь всей его жизни. Ради Анны он готов на все. И когда у ее жениха начинаются проблемы, Алексей помогает ей спасти любимого ценой собственных чувств. Именно с его помощью Анна найдет способ развить свой дар и увидеть новые детали покушения на Александра.

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