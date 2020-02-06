Серіал «З вовками жити» показав глядачам зворушливе життя дівчини-сироти Єви, яка вже в чотирирічному віці потрапила в зграю злочинців. Творці драматичної картини порівнюють її з історією сучасного Олівера Твіста, але в жіночому образі. Дивіться фотодобірку улюбленого серіалу «З вовками жити» просто зараз!

Дивіться онлайн серіал З вовками жити – 7 серія

Дивіться онлайн серіал З вовками жити – 8 серія

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