Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Євробачення-2020: Україна виступить в першому півфіналі конкурсу

28.01.2020

Поки в Україні тільки йде підготовка до Нацвідбору на Євробачення-2020 року, в Роттердамі творці шоу вже повідомили, що наш конкурсант виступить в першому півфіналі Євробачення-2020. Детальніше читайте в матеріалі.

Країни-учасниці, яких в цьому році 41, розподілили в перший або другий півфінал. Крім того, кожна країна дізналася, в якій половині шоу вийде її учасник. Україна виступить у другій половині першого півфіналу, 12 травня.

Відомо, що в першому півфіналі ми будемо боротися разом з Росією, Білоруссю, Литвою, Румунією, Хорватією, Македонією, Швецією, Словенією, Австралією, Ірландією, Норвегією, Кіпром, Азербайджаном, Мальтою, Ізраїлем і Бельгією

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Віталій Дроздов: біографія члена журі Національного відбору на Євробачення-2020

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну
Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить