Поки в Україні тільки йде підготовка до Нацвідбору на Євробачення-2020 року, в Роттердамі творці шоу вже повідомили, що наш конкурсант виступить в першому півфіналі Євробачення-2020. Детальніше читайте в матеріалі.

Країни-учасниці, яких в цьому році 41, розподілили в перший або другий півфінал. Крім того, кожна країна дізналася, в якій половині шоу вийде її учасник. Україна виступить у другій половині першого півфіналу, 12 травня.

Відомо, що в першому півфіналі ми будемо боротися разом з Росією, Білоруссю, Литвою, Румунією, Хорватією, Македонією, Швецією, Словенією, Австралією, Ірландією, Норвегією, Кіпром, Азербайджаном, Мальтою, Ізраїлем і Бельгією

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