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Евровидение-2020: Украина выступит в первом полуфинале конкурса

28.01.2020

Пока в Украине только идет подготовка к Нацотбору на Евровидение-2020, в Роттердаме создатели шоу уже сообщили, что наш конкурсант выступит в первом полуфинале Евровидения-2020. Подробнее читайте в материале.

Страны-участницы, которых в этом году 41, распределили в первый или второй полуфинал. Кроме того, каждая страна узнала, в какой половине шоу выйдет ее участник. Украина выступит во второй половине первого полуфинала, 12 мая.

Известно, что в первом полуфинале мы будем бороться вместе с Россией, Беларусью, Литвой, Румынией, Хорватией, Македонией, Швецией, Словенией, Австралией, Ирландией, Норвегией, Кипром, Азербайджаном, Мальтой, Израилем и Бельгией.

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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