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Оксана Байрак представила захопливий тизер 2 сезону «Ніщо не трапляється двічі»

23.01.2020

Оксана Байрак не втомлюється радувати своїх прихильників ексклюзивними подробицями про зйомки 2 сезону «Ніщо не трапляється двічі». Так, режисер представила перший тизер продовження фільму. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: Оксана Байрак поділилася унікальним відео зі зйомок 2 сезону «Ніщо не трапляється двічі»

Після закінчення 1 сезону «Ніщо не трапляється двічі» Оксана Байрак тривалий час інтригувала шанувальників, чи буде продовження улюбленого фільму. Саме любов мільйонів глядачів допомогла Оксані надихнутися на написання сценарію до 2 сезону. Зйомки вже добігли кінця, а режисер представила перший тизер, «маленьку замальовку» до легендарного любовного блокбастеру.

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