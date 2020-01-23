Оксана Байрак не втомлюється радувати своїх прихильників ексклюзивними подробицями про зйомки 2 сезону «Ніщо не трапляється двічі». Так, режисер представила перший тизер продовження фільму. Детальніше читайте в матеріалі.

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Після закінчення 1 сезону «Ніщо не трапляється двічі» Оксана Байрак тривалий час інтригувала шанувальників, чи буде продовження улюбленого фільму. Саме любов мільйонів глядачів допомогла Оксані надихнутися на написання сценарію до 2 сезону. Зйомки вже добігли кінця, а режисер представила перший тизер, «маленьку замальовку» до легендарного любовного блокбастеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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